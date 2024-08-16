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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1839 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1839 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1839 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,250,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1839 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе MS67 за 135000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - December 8, 2021
Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - October 28, 2020
Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF30
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Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 20, 2017
Продавец AURORA
Дата 20 июня 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1839 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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