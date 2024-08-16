Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1839 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,1 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,250,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1839 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе MS67 за 135000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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