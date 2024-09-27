1 рубль 1839 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1839 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе SINCONA AG за 56000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность VF (2)