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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1839 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1839 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1839 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 35,707

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1839 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе SINCONA AG за 56000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
59986 $
Цена в валюте аукциона 56000 CHF
Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1839 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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