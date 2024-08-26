Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,738,002
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (223) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1839 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1035 проданному на аукционе Katz Auction за 25500 EUR. Торги состоялись 27 октября 2018.
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Сохранность Нет оценки
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