25 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1839 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1035 проданному на аукционе Katz Auction за 25500 EUR. Торги состоялись 27 октября 2018.

Сохранность PROOF (7) UNC (25) AU (54) XF (43) VF (52) F (10) Нет оценки (29) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS65 (1) MS64 (2) MS63 (1) MS62 (6) MS60 (4) AU58 (4) AU55 (10) AU53 (2) AU50 (7) XF45 (3) XF40 (4) VF35 (8) VF30 (5) VF25 (5) PF64 (2) PF63 (3) CAMEO (2) Сервис NGC (15) ННР (9) PCGS (2) RNGA (1)

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