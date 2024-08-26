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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,738,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (223) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1839 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1035 проданному на аукционе Katz Auction за 25500 EUR. Торги состоялись 27 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 6243 RUB
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1839 "Орел 1839-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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