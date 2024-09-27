Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1839 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1839 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе MS67 за 85000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
914 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
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