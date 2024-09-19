Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1843". Малый бант (Россия, Николай I)
Разновидность: Малый бант
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,030,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1839 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Малый бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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