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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1843". Малый бант (Россия, Николай I)

Разновидность: Малый бант

Аверс монеты - 20 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" Малый бант - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" Малый бант - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,030,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1839 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Малый бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU53 NGS
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1839 "Орел 1832-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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