20 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1843". Малый бант (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1839 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Малый бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

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