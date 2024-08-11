25 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1848 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность PROOF (4) UNC (24) AU (16) XF (34) VF (12) F (2) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (8) MS62 (2) MS61 (2) MS60 (1) AU55 (4) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (4) PF63 (2) PF62 (1) CAMEO (2) PL (3) Сервис NGC (9) PCGS (7) CGC (1)

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