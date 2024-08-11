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25 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,636,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1848
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1848 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 7996 RUB
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность XF40 CGC
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Karamitsos - March 19, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 19 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1848 "Орел 1845-1847" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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