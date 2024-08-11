Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,636,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1848
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1848 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность XF40 CGC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 19 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1848 "Орел 1845-1847" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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