25 копеек 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1835 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5626 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3600 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность UNC (2) AU (9) XF (4) VF (12) F (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) AU53 (2) XF40 (3) VF35 (1) VF30 (2) Сервис ННР (1)

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