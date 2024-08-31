Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 358,008
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1835 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5626 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3600 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
1322 $
Цена в валюте аукциона 99244 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность F
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF40
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1835 "Орел 1832-1837" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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