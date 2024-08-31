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25 копеек 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 358,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1835 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5626 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3600 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (4)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (2)
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
1322 $
Цена в валюте аукциона 99244 RUB
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность F
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF40
Цена
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Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - February 16, 2015
Россия 25 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - February 16, 2015
Продавец Александр
Дата 16 февраля 2015
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1835 "Орел 1832-1837" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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