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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1852 года СПБ HI "Орел 1850-1858". Широкая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Широкая корона

Аверс монеты - 25 копеек 1852 года СПБ HI "Орел 1850-1858" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1852 года СПБ HI "Орел 1850-1858" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1852 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ HI. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1144 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 24010 RUB
Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Goldberg - February 2, 2021
Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Goldberg - February 2, 2021
Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
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Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность AU55
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Baldwin's - May 3, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 3 мая 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1852 "Орел 1850-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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