25 копеек 1852 года СПБ HI "Орел 1850-1858". Широкая корона (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1852 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ HI. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1144 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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