Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1852 года СПБ HI "Орел 1850-1858". Широкая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Широкая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1852 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ HI. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1144 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 24010 RUB
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1852 "Орел 1850-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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