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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Гурт рубчатый (Россия, Николай I)

Разновидность: Гурт рубчатый

Аверс монеты - 25 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Гурт рубчатый - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Гурт рубчатый - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 320,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Гурт рубчатый. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 50000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.

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Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
783514 $
Цена в валюте аукциона 50000000 RUB
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC PL
Цена
65699 $
Цена в валюте аукциона 60000 CHF
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1828 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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