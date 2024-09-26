Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Гурт рубчатый (Россия, Николай I)
Разновидность: Гурт рубчатый
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 320,003
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Гурт рубчатый. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 50000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
783514 $
Цена в валюте аукциона 50000000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC PL
Цена
65699 $
Цена в валюте аукциона 60000 CHF
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность PROOF
Цена
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