25 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Гурт рубчатый (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Гурт рубчатый. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 50000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.

Сохранность PROOF (2) UNC (2) Прочие фильтры Монеты из коллекций (2)