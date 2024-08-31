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25 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1844 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8627 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 173 EUR
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 1025 PLN
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность F
Цена
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность F
Цена
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность F
Цена
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
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Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность F
Цена
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Империя - December 22, 2018
Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU55
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Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность VF30
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Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 20 июня 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Россия 25 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF30
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1844 "Орел 1845-1847" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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