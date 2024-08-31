Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,800
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1844 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8627 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- AURORA (2)
- Coins.ee (1)
- Heritage (1)
- Künker (1)
- La Galerie Numismatique (1)
- Niemczyk (1)
- Rare Coins (3)
- SINCONA (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (8)
- Русский Нумизматический Дом (4)
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 25 копеек 1844 "Орел 1845-1847" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск