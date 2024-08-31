25 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1844 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8627 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность UNC (3) AU (4) XF (2) VF (13) F (4) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU55 (2) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (4) Сервис PCGS (1)

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