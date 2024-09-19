25 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1845 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22220 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

Сохранность PROOF (1) UNC (14) AU (21) XF (22) VF (16) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS62 (4) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (2) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (1) VF25 (2) PF64 (1) Сервис PCGS (1) NGC (2)

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