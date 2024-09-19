Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 568,800
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1845 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22220 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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