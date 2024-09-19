Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 568,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1845 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22220 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ARTMAXIMUM (1)
  • AURORA (9)
  • Coins.ee (2)
  • COINSNET (2)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Katz (3)
  • Künker (2)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Rare Coins (13)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (5)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (1)
  • Александр (12)
  • Знак (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (4)
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF25
Цена
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1845 "Орел 1845-1847" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1845 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 25 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск