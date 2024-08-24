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25 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 604,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1840 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Имперская монета (2)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
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Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
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Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность XF DETAILS
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Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе AURORA - March 9, 2020
Продавец AURORA
Дата 9 марта 2020
Сохранность XF
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Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе AURORA - November 26, 2018
Продавец AURORA
Дата 26 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rauch - June 23, 2018
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе НИКО - October 2, 2017
Продавец НИКО
Дата 2 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1840 "Орел 1839-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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