25 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1840 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

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