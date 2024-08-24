Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" (Россия, Николай I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 604,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1840 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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