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25 копеек 1842 года СПБ АЧ "Орел 1839-1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1842 года СПБ АЧ "Орел 1839-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1842 года СПБ АЧ "Орел 1839-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1842 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1862 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 150 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия 25 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1839-1843" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 25 копеек 1842 СПБ АЧ "Орел 1839-1843" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1842 "Орел 1839-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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