Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1850-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,636,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1848
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (119)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1848 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 150000 RUB. Торги состоялись 26 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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