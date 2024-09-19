25 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1850-1858" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1848 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 150000 RUB. Торги состоялись 26 апреля 2022.

Сохранность PROOF (3) UNC (51) AU (26) XF (24) VF (7) F (2) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS65 (6) MS64 (1) MS63 (10) MS62 (10) MS61 (7) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (4) XF45 (6) XF40 (2) VF20 (1) DETAILS (4) PL (1) Сервис NGC (12) ННР (8)

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