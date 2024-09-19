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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1850-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1850-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1850-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,636,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1848
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (119)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1848 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 150000 RUB. Торги состоялись 26 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (12)
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61
Цена
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS65
Цена
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS65
Цена
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 25 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1848 "Орел 1850-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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