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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1854 года MW "Варшавский монетный двор". Большая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Большая корона

Аверс монеты - 25 копеек 1854 года MW "Варшавский монетный двор" Большая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1854 года MW "Варшавский монетный двор" Большая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,326

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1854 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Большая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе SINCONA AG за 4200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Künker (4)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (2)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Александр (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (2)
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
1290 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F
Цена
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1854 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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