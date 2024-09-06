25 копеек 1854 года MW "Варшавский монетный двор". Большая корона (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1854 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Большая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе SINCONA AG за 4200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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