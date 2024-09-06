Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1854 года MW "Варшавский монетный двор". Большая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Большая корона
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,326
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1854 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Большая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе SINCONA AG за 4200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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