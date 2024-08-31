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25 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1850-1858". Узкая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Узкая корона
Фотография: CoinsNB
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,160,006
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1852 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ ПА. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе SINCONA AG за 10000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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