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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1850-1858". Узкая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Узкая корона

Аверс монеты - 25 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: CoinsNB

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,160,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1852 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ ПА. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе SINCONA AG за 10000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5250 RUB
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 76 EUR
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе CoinsNB - February 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1852 "Орел 1850-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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