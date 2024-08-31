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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,144,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1837 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33131 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58
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Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1837 "Орел 1832-1837" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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