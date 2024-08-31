Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,144,004
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1837 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33131 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (6)
- Coins.ee (3)
- COINSNET (2)
- COINSTORE (1)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Heritage (4)
- Katz (6)
- Künker (5)
- MUNZE (3)
- New York Sale (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (13)
- Rauch (1)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (2)
- SINCONA (4)
- Stack's (1)
- WAG (1)
- Wójcicki (1)
- Александр (3)
- Знак (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (12)
- Монеты и Медали (3)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (7)
- Русское Наследие (5)
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 25 копеек 1837 "Орел 1832-1837" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск