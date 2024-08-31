25 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1837 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33131 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность PROOF (5) UNC (8) AU (22) XF (32) VF (19) F (2) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (4) AU55 (5) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (3) VF35 (2) VF30 (1) VF25 (1) PF65 (4) DETAILS (2) Сервис RNGA (3) NGC (11) ННР (2)

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