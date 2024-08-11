Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1850-1858". Широкая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Широкая корона
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1852 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ ПА. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе MS67 за 28000 RUB. Торги состоялись 25 ноября 2017.
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Дата 6 апреля 2023
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