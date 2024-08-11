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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1850-1858". Широкая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Широкая корона

Аверс монеты - 25 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1852 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ ПА. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе MS67 за 28000 RUB. Торги состоялись 25 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 78 EUR
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF35
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - January 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - October 17, 2018
Россия 25 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - October 17, 2018
Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1852 "Орел 1850-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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