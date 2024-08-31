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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Гурт пунктир (Россия, Николай I)

Разновидность: Гурт пунктир

Аверс монеты - 25 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Гурт пунктир - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Гурт пунктир - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 320,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Гурт пунктир. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2225 проданному на аукционе The New York Sale за 2400 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • COINSNET (5)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (3)
  • Katz (3)
  • Künker (3)
  • Münzenonline (1)
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  • Знак (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (6)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS
Цена
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Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
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Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 25 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - February 23, 2019
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1828 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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