Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Гурт пунктир (Россия, Николай I)
Разновидность: Гурт пунктир
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 320,003
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Гурт пунктир. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2225 проданному на аукционе The New York Sale за 2400 USD. Торги состоялись 12 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- COINSNET (5)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (3)
- Katz (3)
- Künker (3)
- Münzenonline (1)
- New York Sale (1)
- Nuance Auction Galleries, Inc. (1)
- Numimarket (1)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
- Spink (1)
- Stack's (1)
- Teutoburger (2)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (1)
- Александр (3)
- Знак (1)
- Империя (5)
- Имперская монета (6)
- Русский Нумизматический Дом (4)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 25 копеек 1828 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск