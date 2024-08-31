25 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Гурт пунктир (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Гурт пунктир. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2225 проданному на аукционе The New York Sale за 2400 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

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