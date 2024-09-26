Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,400,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1851 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- AURORA (5)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Coins.ee (2)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (5)
- DNW (1)
- GGN (1)
- Golden Lion (2)
- Gorny & Mosch (4)
- Heritage (3)
- Istra Numizmatika d.o.o. (1)
- Karamitsos (1)
- Klondike Auction (2)
- Kroha (1)
- Künker (9)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Niemczyk (5)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (12)
- Rauch (2)
- RedSquare (1)
- Rhenumis (1)
- Russiancoin (9)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (16)
- Stare Monety (2)
- Teutoburger (1)
- UBS (1)
- Universum Coins GmbH (2)
- WAG (1)
- WCN (3)
- Александр (13)
- Знак (1)
- Империя (3)
- Имперская монета (10)
- Монеты и Медали (4)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 25 копеек 1851 "Орел 1850-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск