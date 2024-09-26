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25 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,400,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1851 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
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Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS62 ННР
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Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1851 "Орел 1850-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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