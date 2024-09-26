25 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1851 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2017.

Сохранность PROOF (7) UNC (20) AU (27) XF (47) VF (20) F (1) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (5) MS61 (1) MS60 (5) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (6) VF35 (1) PF64 (2) PL (1) Сервис NGC (8) ННР (4)

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