Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1852 года СПБ НI "Орел 1850-1858". Узкая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Узкая корона
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1852 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ НI. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 762 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 59700 RUB
Продавец MS67
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1045 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
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Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1852 "Орел 1850-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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