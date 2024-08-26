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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1852 года СПБ НI "Орел 1850-1858". Узкая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Узкая корона

Аверс монеты - 25 копеек 1852 года СПБ НI "Орел 1850-1858" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1852 года СПБ НI "Орел 1850-1858" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1852 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ НI. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 762 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 59700 RUB
Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе MS67 - August 25, 2022
Продавец MS67
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1045 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе MS67 - October 14, 2020
Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе MS67 - April 15, 2020
Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе MS67 - September 11, 2019
Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 25 копеек 1852 СПБ НI "Орел 1850-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1852 "Орел 1850-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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