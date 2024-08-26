Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Щит не касается короны (Россия, Николай I)
Разновидность: Щит не касается короны
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,860,002
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (300) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Щит не касается короны. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе AURORA за 1200000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
674 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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