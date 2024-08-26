25 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Щит не касается короны (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Щит не касается короны. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе AURORA за 1200000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2023.

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