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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Щит не касается короны (Россия, Николай I)

Разновидность: Щит не касается короны

Аверс монеты - 25 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Щит не касается короны - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Щит не касается короны - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,860,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (300) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Щит не касается короны. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе AURORA за 1200000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность VF25
Цена
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
674 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS61 NGC
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1827 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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