Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,672,218
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (123)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1838 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Монеты и Медали за 101200 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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