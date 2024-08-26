Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,672,218

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (123)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1838 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Монеты и Медали за 101200 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (7)
  • Coins.ee (3)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (1)
  • Heritage (2)
  • Katz (7)
  • Künker (3)
  • MUNZE (3)
  • New York Sale (2)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (4)
  • Rare Coins (21)
  • Rauch (2)
  • Russiancoin (3)
  • SINCONA (6)
  • Stack's (2)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (1)
  • Александр (17)
  • Знак (1)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (20)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
  • Русское Наследие (2)
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1838 "Орел 1839-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1838 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 25 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск