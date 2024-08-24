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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 576,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1846 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Русское Наследие за 2500 USD. Торги состоялись 15 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Империя - November 7, 2020
Продавец Империя
Дата 7 ноября 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе VL Nummus - October 25, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 25 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1846 "Орел 1845-1847" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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