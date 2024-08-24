Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 576,007
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1846
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1846 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Русское Наследие за 2500 USD. Торги состоялись 15 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Империя
Дата 7 ноября 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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