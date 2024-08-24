25 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1846 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Русское Наследие за 2500 USD. Торги состоялись 15 декабря 2018.

Сохранность PROOF (5) UNC (19) AU (14) XF (11) VF (8) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS62 (3) MS61 (3) MS60 (2) AU58 (3) AU53 (1) XF45 (4) PF63 (2) CAMEO (1) PL (1) Сервис NGC (9) RNGA (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (4)

Coins.ee (2)

COINSNET (1)

COINSTORE (1)

Gorny & Mosch (1)

Katz (3)

Künker (4)

La Galerie Numismatique (5)

Niemczyk (2)

Numisbalt (1)

Rare Coins (5)

Russiancoin (1)

SINCONA (4)

Tauler & Fau (1)

Universum Coins GmbH (1)

VL Nummus (1)

WAG (2)

Westfälische (1)

Александр (6)

Знак (1)

Империя (5)

Имперская монета (4)

ОЛНЗ (1)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (2)