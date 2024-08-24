25 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1834 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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