Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 260,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1834 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
564 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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