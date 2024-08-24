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25 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 260,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1834 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
776 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
564 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность F
Цена
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 25 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1834 "Орел 1832-1837" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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