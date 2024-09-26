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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,672,218

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1838 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 954 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 28200 RUB
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 25 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1838 "Орел 1832-1837" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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