Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,672,218
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1838 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 954 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Antykwariat u Nilsa (1)
- AURORA (6)
- Coins.ee (5)
- COINSNET (4)
- DNW (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Karamitsos (1)
- Katz (5)
- Monety i Medale (1)
- MUNZE (2)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (16)
- Rauch (3)
- WAG (2)
- WCN (1)
- Александр (21)
- Империя (7)
- Имперская монета (4)
- Монеты и Медали (3)
- НИКО (2)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (8)
- Русское Наследие (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 28200 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 25 копеек 1838 "Орел 1832-1837" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск