Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 260,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1833 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22219 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8500 USD. Торги состоялись 14 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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