25 копеек 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1833 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22219 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8500 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

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