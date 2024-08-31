Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 260,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1833 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22219 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8500 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • AURORA (5)
  • Coins.ee (2)
  • COINSNET (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (3)
  • MUNZE (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Rare Coins (14)
  • SINCONA (3)
  • Stack's (3)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (8)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (4)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (4)
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе MUNZE - October 19, 2021
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1833 "Орел 1832-1837" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1833 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 25 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск