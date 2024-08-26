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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,824,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (296)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1847 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 260000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 8750 RUB
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
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Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
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Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS ННР
Цена
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF DETAILS ННР
Цена
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1847 "Орел 1845-1847" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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