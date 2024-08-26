Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,824,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (296)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1847 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 260000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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