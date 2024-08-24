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25 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,740,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (239)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1850 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32242 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
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