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25 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,740,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (239)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1850 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32242 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
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Дата 11 апреля 2024
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Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
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Дата 4 апреля 2024
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Цена
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1850 "Орел 1850-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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