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25 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1839-1843" (Россия, Николай I)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,800
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1844 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 4800000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2017.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
81558 $
Цена в валюте аукциона 4800000 RUB
Где продать?
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