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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1854 года MW "Варшавский монетный двор". Малая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Малая корона

Аверс монеты - 25 копеек 1854 года MW "Варшавский монетный двор" Малая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1854 года MW "Варшавский монетный двор" Малая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,326

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1854 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Малая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе SINCONA AG за 10000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (1)
  • SINCONA (1)
  • WCN (1)
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
783 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
1956 $
Цена в валюте аукциона 7250 PLN
Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 25 копеек 1854 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1854 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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