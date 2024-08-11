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25 копеек 1854 года MW "Варшавский монетный двор". Малая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Малая корона
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,326
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1854 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Малая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе SINCONA AG за 10000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
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- WCN (1)
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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