25 копеек 1854 года MW "Варшавский монетный двор". Малая корона (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1854 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Малая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе SINCONA AG за 10000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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