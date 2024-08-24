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25 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1850-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1850-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1850-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,148,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1854 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе Александр за 3800 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Arcas Numismatics LTD - November 27, 2021
Продавец Arcas Numismatics LTD
Дата 27 ноября 2021
Сохранность F
Цена
Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе MUNZE - May 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1854 "Орел 1850-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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