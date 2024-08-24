25 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1850-1858" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1854 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе Александр за 3800 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

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