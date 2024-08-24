Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1850-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,148,003
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1854 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе Александр за 3800 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Arcas Numismatics LTD (1)
- AURORA (7)
- Coins.ee (2)
- COINSNET (4)
- Emporium Hamburg (1)
- GGN (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (1)
- Hess Divo (1)
- iNumis (1)
- Katz (7)
- Künker (3)
- MS67 (1)
- MUNZE (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Niemczyk (2)
- Rare Coins (9)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (4)
- WCN (2)
- Александр (6)
- Знак (1)
- Империя (8)
- Имперская монета (9)
- Русский Нумизматический Дом (8)
- Русское Наследие (5)
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 25 копеек 1854 "Орел 1850-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск