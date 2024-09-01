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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,200,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (236)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1829 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 4757 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 18500 RUB
Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1829 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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