Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,200,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (236)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1829 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 4757 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2016.
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