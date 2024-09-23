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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Щит не касается короны (Россия, Николай I)

Разновидность: Щит не касается короны

Аверс монеты - 25 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Щит не касается короны - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Щит не касается короны - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,160,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Щит не касается короны. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2226 проданному на аукционе The New York Sale за 1750 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Coins.ee (1)
  • COINSTORE (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
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  • New York Sale (1)
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  • Знак (1)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VG
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2534 RUB
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Teutoburger - September 7, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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