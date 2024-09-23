Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Щит не касается короны (Россия, Николай I)
Разновидность: Щит не касается короны
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,160,006
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Щит не касается короны. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2226 проданному на аукционе The New York Sale за 1750 USD. Торги состоялись 12 января 2017.
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Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
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Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
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Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 10 июня 2020
Сохранность VF25
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Дата 11 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
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Дата 30 июля 2019
Сохранность AU55
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Дата 15 марта 2019
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Дата 26 февраля 2019
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Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
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Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
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Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF
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Где продать?
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