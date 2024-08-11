25 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Редкие Монеты за 10000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.

Сохранность PROOF (1) UNC (10) AU (23) XF (35) VF (18) F (2) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (4) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (7) XF40 (5) VF35 (2) VF30 (1) VF25 (1) PF65 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (6) RNGA (2)

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