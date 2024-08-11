Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 484,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Редкие Монеты за 10000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 17 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Где продать?
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