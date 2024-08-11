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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 484,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Редкие Монеты за 10000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
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Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - July 17, 2022
Продавец RedSquare
Дата 17 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
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Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 25 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - October 19, 2021
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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