25 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1849 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4907 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2070 USD. Торги состоялись 18 августа 2009.

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