Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,440,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1849 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4907 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2070 USD. Торги состоялись 18 августа 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF30
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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