Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,440,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1849 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4907 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2070 USD. Торги состоялись 18 августа 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (3)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (11)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Александр (8)
  • Империя (4)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Империя - December 28, 2019
Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1849 "Орел 1845-1847" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1849 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 25 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск