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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 308,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1832 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 40500 RUB
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
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Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS62
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Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность PF64 RNGA
Цена
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Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PF62 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF62 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VG8
Цена
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Numisor - May 11, 2021
Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
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Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Stack's - February 26, 2021
Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Stack's - February 26, 2021
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность MS65 PCGS
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Россия 25 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF64 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1832 "Орел 1832-1837" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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