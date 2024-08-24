Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 308,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1832 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 40500 RUB
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность PF64 RNGA
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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