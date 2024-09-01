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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Щит касается короны (Россия, Николай I)

Разновидность: Щит касается короны

Аверс монеты - 25 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Щит касается короны - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Щит касается короны - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,160,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Щит касается короны. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 575 проданному на аукционе Numisbalt за 2300 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2481 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 25 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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