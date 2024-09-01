25 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Щит касается короны (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Щит касается короны. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 575 проданному на аукционе Numisbalt за 2300 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность UNC (16) AU (17) XF (45) VF (17) F (5) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (4) MS62 (2) MS61 (1) MS60 (2) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (7) XF40 (4) VF35 (1) VF30 (2) VF25 (3) DETAILS (3) Сервис NGC (11) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (2)

AURORA (6)

Chaponnière & Hess-Divo (1)

Coins.ee (3)

COINSNET (4)

Gorny & Mosch (3)

Heritage (5)

Jean ELSEN (1)

Katz (4)

Künker (4)

La Galerie Numismatique (1)

MARCINIAK (1)

Morton & Eden (1)

MUNZE (1)

Numisbalt (5)

Rare Coins (17)

Rauch (1)

SINCONA (2)

WCN (1)

Александр (17)

Знак (2)

Империя (1)

Имперская монета (10)

НИКО (1)

Русский Нумизматический Дом (12)

Русское Наследие (3)