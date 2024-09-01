Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Щит касается короны (Россия, Николай I)
Разновидность: Щит касается короны
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,160,006
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Щит касается короны. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 575 проданному на аукционе Numisbalt за 2300 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2481 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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