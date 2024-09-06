3 гроша 1827 года FH "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1827 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком FH. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 19000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.

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