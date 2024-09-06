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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1827 года FH "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 гроша 1827 года FH "Z MIEDZI KRAIOWEY" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1827 года FH "Z MIEDZI KRAIOWEY" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1827 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком FH. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 19000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.

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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
5809 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность XF
Цена
230 zł
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша 3 гроша 1827 FH "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 3 гроша 1827 FH "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1827 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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