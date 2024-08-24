Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1827 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1827 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 596 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
496 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 740 PLN
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