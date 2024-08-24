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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1827 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 3 гроша 1827 года FH - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1827 года FH - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 495,163

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1827 года со знаком FH. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8800 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе Александр - February 13, 2019
Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF25
Цена
Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 3 гроша 1827 FH на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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