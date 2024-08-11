Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1827 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,375,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1827 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе MS67 за 44000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1827 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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