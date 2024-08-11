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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1827 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1827 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1827 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,375,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1827 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе MS67 за 44000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1827 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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