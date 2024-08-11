Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1827 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 736,621
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 грошей
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1827 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 649 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2005.
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность Нет оценки
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