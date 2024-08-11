10 грошей 1827 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1827 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 649 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2005.

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