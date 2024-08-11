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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1827 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 грошей 1827 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 грошей 1827 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 736,621

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1827 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 649 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 10 грошей 1827 IB на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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