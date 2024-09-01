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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1827 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 грошей 1827 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 грошей 1827 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 736,621

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1827 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 650 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1827 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1827 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 10 грошей 1827 FH на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1827 FH на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 10 грошей 1827 FH на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 10 грошей 1827 FH на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

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