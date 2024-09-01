Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1827 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 736,621
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 грошей
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1827 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 650 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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