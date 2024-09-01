10 грошей 1827 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1827 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 650 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

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