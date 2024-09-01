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Пробный 1 рубль 1827 года СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля". Гурт рубчатый. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Гурт рубчатый. Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1827 года СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" Гурт рубчатый Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1827 года СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" Гурт рубчатый Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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