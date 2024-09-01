Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 1 рубль Николая I - Россия
1 рубль 1827 ПробныйС портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1827 СПБ НГ Гладкий гурт. Новодел R2 0 51827 СПБ НГ Гурт рубчатый. Новодел R3 0 01827 СПБ НГ Гурт надпись. Новодел R2 0 81827 СПБ НГ Белый металл. Новодел R3 0 0
1 рубль 1845 ПробныйС портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1845 R4 0 1
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