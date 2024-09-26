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Пробный 1 рубль 1845 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1845 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1845 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1845 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля". Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1993 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 4725 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия 1 рубль 1845 "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 рубль 1845 "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1845 "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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