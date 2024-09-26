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Пробный 1 рубль 1845 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1845 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля". Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1993 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 4725 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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