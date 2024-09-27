Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1827 года СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля". Гладкий гурт. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Гладкий гурт. Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1827 года СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" Гладкий гурт Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1827 года СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" Гладкий гурт Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1827 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" со знаком СПБ НГ. Гладкий гурт. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 370 проданному на аукционе Русское Наследие за 150000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
150000 $
Цена в валюте аукциона 150000 USD
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
59986 $
Цена в валюте аукциона 56000 CHF
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1827 "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1827 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск