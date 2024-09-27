Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1827 года СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля". Гладкий гурт. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Гладкий гурт. Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1827 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" со знаком СПБ НГ. Гладкий гурт. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 370 проданному на аукционе Русское Наследие за 150000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
150000 $
Цена в валюте аукциона 150000 USD
Где продать?
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