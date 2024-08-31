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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1827 года СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля". Гурт надпись. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Гурт надпись. Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1827 года СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" Гурт надпись Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1827 года СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" Гурт надпись Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1827 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" со знаком СПБ НГ. Гурт надпись. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 509 проданному на аукционе SINCONA AG за 230000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
73804 $
Цена в валюте аукциона 5300500 RUB
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62 PL
Цена
219588 $
Цена в валюте аукциона 16000000 RUB
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе Goldberg - June 4, 2002
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе Goldberg - June 4, 2002
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2002
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1827 "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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