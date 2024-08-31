Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1827 года СПБ НГ "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля". Гурт надпись. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Гурт надпись. Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1827 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" со знаком СПБ НГ. Гурт надпись. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 509 проданному на аукционе SINCONA AG за 230000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
73804 $
Цена в валюте аукциона 5300500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62 PL
Цена
219588 $
Цена в валюте аукциона 16000000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2002
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
******
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Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1827 "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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