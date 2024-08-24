Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 584,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (157) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Русское Наследие за 800000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS63
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Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
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Сохранность VF30 PCGS
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Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
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