1 рубль 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Русское Наследие за 800000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность UNC (12) AU (39) XF (47) VF (46) F (8) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS60 (1) AU58 (5) AU55 (7) AU53 (5) AU50 (4) XF45 (4) XF40 (8) VF35 (4) VF30 (3) VF25 (1) VF20 (2) DETAILS (7) Сервис NGC (5) PCGS (5) RNGA (1) ANACS (1)

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