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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 584,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (157) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Русское Наследие за 800000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 9250 RUB
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность VF30 PCGS
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1827 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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